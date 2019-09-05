Son Dakika Haberleri: Tartıştığı arkadaşının kulağını ısırarak kopardı
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Tartıştığı arkadaşının kulağını ısırarak kopardı

3 saat önce

SAMSUN'da, Onur E. (36) çıkan kavgada arkadaşı Ömer C.'nin (24), kulağını ısırarak bir kısmını kopardı.

Tartıştığı arkadaşının kulağını ısırarak kopardı, System.String[]
SAMSUN'da, Onur E. (36) çıkan kavgada arkadaşı Ömer C.'nin (24), kulağını ısırarak bir kısmını kopardı. Ömer C. kaldırıldığı hastanede tedaviye alınırken, Onur E. gözaltına alındı.
Olay, saat 02.20 sıralarında, Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Onur E, kendisine yanlış yaptığını öne sürdüğü Ömer C. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine, Onur E., Ömer C.'yi kulağından ısırdı. Onur E.'nin kulağını kopardığı Ömer C.'nin acı içinde bağırdığını duyan Denizevleri Polis Merkezi'ne bağlı bekçi ekipleri bölgeye gitti. Kavgaya müdahale eden ekipler, Ömer C.'nin kanlar içinde yerde görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri kulaktan kopan parçayı bekçiden teslim alıp, Ömer C.'ye ilk müdahalesini yaptı. Ömer C. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken. Onur E., gözaltına alındı. Tedaviye alınan Ömer C.'nin kulağından kopan parçanın yerine dikileceği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Gözaltına alınan Onur E., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.


Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Atakum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 11:53 Kaynak: DHA
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