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Tartıştığı arkadaşlarını silahla yaraladı - İSTANBUL

2 saat önce

Gaziosmanpaşa'da bir kişi, tartıştığı iki arkadaşını silahla yaraladı.

Gaziosmanpaşa'da bir kişi, tartıştığı iki arkadaşını silahla yaraladı.
Alınan bilgiye göre, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1106. Sokak'taki bir kafeye gelen Vural Akbal, Bahattin Aksoy ve Tuncay Özke bir süre oyun oynadı.
Kafeden ayrılıp bir süre sonra geri dönen Özke, dışarı çağırdığı arkadaşlarıyla bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Özke, Vural Akbal ile Bahattin Aksoy'a tabancayla ateş açtı.
Ağır yaralanan Akbal ve Aksoy ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
Şüpheli Özke ise olay yerine gelen polis ekiplerince silahıyla birlikte ele geçirildi.
Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor.
Tartıştığı arkadaşlarını silahla yaraladı - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:12 Kaynak: AA
Polis, Barbaros Hayrettin, Gaziosmanpaşa, Güncel
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