Sokak ortasında yaşanan tartışma cinayetle bitti! Baba ve oğlu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sokak ortasında yaşanan tartışma cinayetle bitti! Baba ve oğlu hayatını kaybetti

31.03.2023 10:33

Sinop'un Gerze ilçesinde 3 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışmada taraflardan İsmail G., baba ve 19 yaşındaki oğlunu sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü.

Saat 22.30 sıralarında Gerze'ye bağlı Köşk Mahallesi'nde meydana gelen olayda baba Erhan Bayrak(42) ve oğlu Alperen Bayrak(19) ile İsmail G. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

TABANCAYLA ÇEKİP VURDU

Kısa sürede büyüyen tartışmada İsmail G., yanında bulunan tabancasıyla baba ve oğlunu sokak ortasında vurarak ağır yaraladı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tartıştığı baba ve oğlunu sokak ortasında öldürdü

BABA VE OĞLU KURTARILAMADI

Gerze Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba ve oğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Katil zanlısı İsmail G. ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
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Sinop, Gerze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sokak ortasında yaşanan tartışma cinayetle bitti! Baba ve oğlu hayatını kaybetti - Son Dakika


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