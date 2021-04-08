Tartıştığı baba ve oğlunu tabancayla vurarak öldürdü - Son Dakika

Tartıştığı baba ve oğlunu tabancayla vurarak öldürdü

08.04.2021 11:23
Tartıştığı baba ve oğlunu tabancayla vurarak öldürdü, System.String[]

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde Menduh D., tartıştığı Erol Atmaca (55) İLE oğlu Emre Yiğit Atmaca'yı (29) tabancayla vurarak öldürdü.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde Menduh D., tartıştığı Erol Atmaca (55) İLE oğlu Emre Yiğit Atmaca'yı (29) tabancayla vurarak öldürdü. Menduh D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Zeytinköy Mahallesi Gökçebelen mevkiinde meydana geldi. Menduh D. ile Erol Atmaca ve oğlu Emre Yiğit Atmaca arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Menduh D., tabancayla baba ve oğluna ateş etti. Vücutlarının çeşitli yerlerine mermi isabet eden Erol Atmaca ve oğlu Emre Yiğit kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Erol Atmaca ve oğlu Emre Yiğit Atmaca'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Baba ve oğlunun cansız bedenleri, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.Menteşe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın ardından kaçan Menduh D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.


Tartıştığı baba ve oğlunu tabancayla vurarak öldürdü
Tartıştığı baba ve oğlunu tabancayla vurarak öldürdü
Tartıştığı baba ve oğlunu tabancayla vurarak öldürdü

Jandarma, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tartıştığı baba ve oğlunu tabancayla vurarak öldürdü - Son Dakika


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