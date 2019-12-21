Tartıştığı baba ve oğlunu tabancayla vurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tartıştığı baba ve oğlunu tabancayla vurdu - Son Dakika

Tartıştığı baba ve oğlunu tabancayla vurdu

6 saat önce

KAYSERİ'de Şenol Y. (38), tartıştığı Ali Ülkü (69) ile oğlu Necati Ülkü'yü (40) tabanca ile ateş ederek, yaraladı.

Tartıştığı baba ve oğlunu tabancayla vurdu, System.String[]
KAYSERİ'de Şenol Y. (38), tartıştığı Ali Ülkü (69) ile oğlu Necati Ülkü'yü (40) tabanca ile ateş ederek, yaraladı.

İncesu ilçesi Örenşehir mahallesinde oturan Şenol Y. ile Ali Ülkü ve Necati Ülkü, saat 14.00 sıralarında merkez Melikgazi ilçesi Mimarsinan Şirintepe mahallesinde buluştu. Şenol Y. ile baba ve oğlu, tartışmaya başladı. Şenol Y., tartışma sırasında belinden çıkardığı tabanca ile Ali Ülkü ve Necati Ülkü'ye ateş etti. Bacaklarından yaralanan baba ve oğlu, çağrılan ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Şenol Y. ise gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şenol Y. ile Ali Ülkü ve Necati Ülkü arasında, birkaç gün önce İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek'in İYİ Parti'den istifa ederek, AK Parti'ye geçmesi konusunu konuşurken tartışma çıktığı ve tarafların bu nedenle birbirine husumet beslediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Kayseri
Kayseri, İncesu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 04:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Oğullarından birini öldürüp ikisini yaralayan baba tutuklandı
Barışmak için buluştuğu akrabalarına kurşun yağdırdı: 2 yaralı Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin: 500 civarında terörist kaldı BUDO'nun yarınki tüm seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

Son Dakika Haberleri
23:09 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VTANDAŞLARLA BOZA İÇTİ - Son Dakika
23:08 ERDOĞAN NECİP FAZIL ÖDÜLLERİ TÖRENİNDE KONUŞTU(Aktüel) - Son Dakika
23:08 Maltepe'de otomobil kurşun yağmuruna tutuldu 2 yaralı - Son Dakika
23:08 Cumhurbaşkanı erdoğan vtandaşlarla boza içti - Son Dakika
23:08 Konya uçurumdan yuvarlanan bisikletçiyi mak timleri helikopterle kurtardı - Son Dakika
22:36 Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin: 500 civarında terörist kaldı - Son Dakika
21:56 BUDO'nun yarınki tüm seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 23:13:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tartıştığı baba ve oğlunu tabancayla vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]