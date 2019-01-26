Son Dakika Haberleri: Tartıştığı Babaannesini Pompalı Tüfekle Vurarak Öldürdü (2)

Tartıştığı Babaannesini Pompalı Tüfekle Vurarak Öldürdü (2)

47 dakika önce

KISA SÜREDE YAKALANDIBabaannesi Nazlı K.'yı, çıkan tartışma sonucu pompalı tüfekle vurarak öldürdükten sonra kayıplara karışan Olcay K., polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Tartıştığı Babaannesini Pompalı Tüfekle Vurarak Öldürdü (2), System.String[]
KISA SÜREDE YAKALANDI

Babaannesi Nazlı K.'yı, çıkan tartışma sonucu pompalı tüfekle vurarak öldürdükten sonra kayıplara karışan Olcay K., polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. İlk olarak Adana Adli Tıp Kurumu'nda sağlık kontrolünden geçirilen Olcay K., sorgulanmak üzere Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:41 Kaynak: DHA

Polis, Güncel
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