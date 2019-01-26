Tartıştığı Babaannesini Pompalı Tüfekle Vurarak Öldürdü (2)
47 dakika önce
KISA SÜREDE YAKALANDIBabaannesi Nazlı K.'yı, çıkan tartışma sonucu pompalı tüfekle vurarak öldürdükten sonra kayıplara karışan Olcay K., polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
KISA SÜREDE YAKALANDI
Babaannesi Nazlı K.'yı, çıkan tartışma sonucu pompalı tüfekle vurarak öldürdükten sonra kayıplara karışan Olcay K., polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. İlk olarak Adana Adli Tıp Kurumu
'nda sağlık kontrolünden geçirilen Olcay K., sorgulanmak üzere Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:41 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Irak'taki Hain Saldırıyla İlgili Konuştu: Uçaklar Kalkınca Dağıldılar
19 Yaşındaki Genç, Tartıştığı 73 Yaşındaki Babaannesini Pompalı Tüfekle Öldürdü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan, Kuzey Irak'taki Üs Bölgesine Yapılan Saldırı Sonrası Kritik Görüşme
Hukuk Öğrencisi, Üniversite Yönetimine Açtığı Davayı Kazandı, Bütünleme Sınavlarındaki Sınırlama Kaldırıldı