Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle baba A.T., oğlunu bıçakladı. İhbarla eve gelen sağlık ekibi, ağır yaralı Kerim T.'yi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kerim T., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baba A.T. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

Gece saatlerinde Arifiye 'ye bağlı Karaaptiler Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre Kerim T. (34), eve alkollü olarak geldi. Kapının önünde Kerim T. ile anne ve babası arasında tartışma çıktı.

Kaynak: DHA

Sakarya, Baba, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sakarya'da bir baba, eve alkollü gelen oğlunu bıçaklayarak öldürüldü - Son Dakika

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