Sakarya'da bir baba, eve alkollü gelen oğlunu bıçaklayarak öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Sakarya'da bir baba, eve alkollü gelen oğlunu bıçaklayarak öldürüldü

16.12.2022 10:35
Sakarya'da bir baba, eve alkollü gelen oğlunu bıçaklayarak öldürüldü

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, eve alkollü gelen Kerim T. tartıştığı babası A.T. tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kerim T., yaşamını kaybederken katil baba A.T. ise gözaltına alındı.

Gece saatlerinde Arifiye'ye bağlı Karaaptiler Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre Kerim T. (34), eve alkollü olarak geldi. Kapının önünde Kerim T. ile anne ve babası arasında tartışma çıktı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle baba A.T., oğlunu bıçakladı. İhbarla eve gelen sağlık ekibi, ağır yaralı Kerim T.'yi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kerim T., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baba A.T. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

Babası tarafından öldürülen gençten geriye bu kareler kaldı;

Eve alkollü gelen genç, tartıştığı babası tarafından öldürüldü
Eve alkollü gelen genç, tartıştığı babası tarafından öldürüldü
Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Çaldığı traktör ve römorkla yakalandı Çaldığı traktör ve römorkla yakalandı Uyuşturucu ile mücadele tiyatro sahnesine taşındı Uyuşturucu ile mücadele tiyatro sahnesine taşındı

Sakarya, Baba, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da bir baba, eve alkollü gelen oğlunu bıçaklayarak öldürüldü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:15 Asgari ücretin kaderi bu toplantıda belli olabilir! İşte milyonların merakla beklediği toplantının tarihi
10:37 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.067 liradan işlem görüyor
10:39 ABD'de 40 ila 60 yaş arasındaki kadınların genç erkek arayacağı izdivaç programı büyük yankı uyandırdı
10:23 Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 18,65 seviyesinden işlem görüyor
10:25 Dünya Kupası'nda finale yükselen Arjantin'de taraftarlar, Messi'nin büyükannesinin evinin önüne giderek kutlama yaptı
10:03 ORC Araştırma'nın son seçim anketinde "Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz" diye soruldu! Kadınların yüzde 11.5'inin tercihi ise dikkat çekti
09:55 Sakarya'da bir baba, eve alkollü gelen oğlunu bıçaklayarak öldürüldü
09:48 Adana Sarıçam Belediyesi'nin yardım paketlerinde son kullanma tarihi geçmiş gıdaları dağıttığı iddia edildi! Belediyeden açıklama gecikmedi
09:21 Malezya'da bir kamp alanında meydana gelen toprak kayması sonucu 16 kişi öldü, 17 kişi kayboldu
02:31 ABD'de F-35 savaş uçağı, dikey iniş yaptığı sırada düştü! O anlar kameralara yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2022 11:30:45. #1.13#
SON DAKİKA: Sakarya'da bir baba, eve alkollü gelen oğlunu bıçaklayarak öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement