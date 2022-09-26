TARTIŞTIĞI BABASI İLE AĞABEYİNİ BIÇAKLADI - Son Dakika
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TARTIŞTIĞI BABASI İLE AĞABEYİNİ BIÇAKLADI

26.09.2022 16:47

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öne sürülen Burak Ünal (35), para isteğine olumsuz yanıt verdiği için tartıştığı babası ile ağabeyini bıçakla yaraladı.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öne sürülen Burak Ünal (35), para isteğine olumsuz yanıt verdiği için tartıştığı babası ile ağabeyini bıçakla yaraladı.

Olay, öğle saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öne sürülen Burak Ünal, evde bulunan babası ve ağabeyinden para istedi. Burak Ünal, talebine olumsuz yanıt veren babası ve ağabeyi ile tartıştı. Burak Ünal, büyüyen tartışma sırasında mutfaktan aldığı bıçak ile babası Mehmet Can Ünal (77) bacağından, ağabeyi Şefik Ünal'ı (48) ise kolundan yaraladı. Gürültüyü duyanların ihbarıyla eve gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı baba ile oğlu, hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Burak Ünal ise kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Kaynak: DHA

Burak Ünal, Kahta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TARTIŞTIĞI BABASI İLE AĞABEYİNİ BIÇAKLADI - Son Dakika

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SON DAKİKA: TARTIŞTIĞI BABASI İLE AĞABEYİNİ BIÇAKLADI - Son Dakika
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