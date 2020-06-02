Tartıştığı babası ve kardeşini bıçakladı - Son Dakika

KARAMAN'da Şevki B., tartıştığı kardeşi Hüseyin B. ve babası Mustafa B.'yi bıçakladı. Yaralı baba ve oğlu hastaneye kaldırılırken, Şevki B. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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