Tartıştığı babasını, ardından da kendisini bıçakla yaraladı - Son Dakika

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir kişi, tartışma üzerine önce babasını, ardından kendisinini bıçakla yaraladı.

İlçeye bağlı Kayhan Mahallesi'nde Uğur Ş. (28) ile babası Kamil Ş. (68) henüz belirlenemeyen sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Uğur Ş, önce babası Kamil Ş'yi, ardından da kendisini bıçakladı.

Panikle sokağa çıkıp yardım isteyen Uğur Ş'yi görenler durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bacağından yaralanan Kamil Ş'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.