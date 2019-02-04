Tartıştığı Babasını Av Tüfeğiyle Öldürdüğü İddiası
1 saat önce
Afyonkarahisar'ın Belkaracaören köyünde tartıştığı babasını av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.
Afyonkarahisar
'ın Belkaracaören köyünde tartıştığı babasını av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.
İddiaya göre, merkeze bağlı Belkaracaören köyünde yaşayan İsa Ç. (45) ile psikolojik tedavi gördüğü belirtilen oğlu Özgür Ç. (18) arasında tartışma çıktı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, Özgür Ç. evde bulunan ruhsatsız av tüfeğiyle babasına ateş etti. İsa Ç, olay yerinde hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, Özgür Ç'yi gözaltına aldı. Baba İsa Ç'nin cesedi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:56 Kaynak: AA
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