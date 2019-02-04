Tartıştığı Babasını Av Tüfeğiyle Vurarak Öldürdü
46 dakika önce
Afyonkarahisar'da bir genç, tartıştığı babasını av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
Afyonkarahisar
'da bir genç, tartıştığı babasını av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
Olay Afyonkarahisar'ın Şuhut
ilçesi Belkaracaören köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre psikolojik sorunları bulunan Ö.Ç. (18), Babası İsa Ç. (54) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile Ö.Ç. evde bulanan av tüfeğini babasına doğrultarak yakın mesafeden göğsünden vurdu. Ağır yaralanan Baba İsa. Ç., olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerinin ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Baba İsa Ç., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Babasını öldüren Ö.Ç., jandarma ekipleri tarafından köyde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - AFYONKARAHİSAR
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:32 Kaynak: İHA
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