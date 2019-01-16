Son Dakika Haberleri: Tartıştığı Babasını Bıçaklayan Genç Gözaltına Alındı

Tartıştığı Babasını Bıçaklayan Genç Gözaltına Alındı

1 saat önce

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kişi, tartıştığı babasını bıçakladı.

Tartıştığı Babasını Bıçaklayan Genç Gözaltına Alındı, System.String[]
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kişi, tartıştığı babasını bıçakladı.

Çay Mahallesi Prof. Naci Şensoy Caddesi'nde Tuncay D. (45) ile oğlu Emrullah D. (19) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine oğlu, babası Tuncay D'yi 3 yerinden bıçakladı.

Ağır yaralanan Tuncay D, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Emrullah D. emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:32 Kaynak: AA

Çay Mahallesi, Samsun, Güncel
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