Tartıştığı Babasını Bıçaklayan Genç Gözaltına Alındı
1 saat önce
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kişi, tartıştığı babasını bıçakladı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kişi, tartıştığı babasını bıçakladı.
Çay Mahallesi Prof. Naci Şensoy Caddesi'nde Tuncay D. (45) ile oğlu Emrullah D. (19) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine oğlu, babası Tuncay D'yi 3 yerinden bıçakladı.
Ağır yaralanan Tuncay D, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Emrullah D. emniyete götürüldü.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:32 Kaynak: AA
Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 22 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller
Münbiç'te ABD Askerlerine Düzenlenen Saldırı Sonrası Olay Yerinden İlk Görüntüler
Son Dakika! Münbiç'te ABD Askerlerine Bombalı Saldırı: 6 Ölü, 19 Yaralı
"Putin Küfür Ediyor mu" Sorusuna Kremlin Sözcüsü'nden Yanıt: Kan Donduruyor