Son Dakika Haberleri: Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü
Son Dakika Güncel Haber

Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

1 saat önce

Maltepe'de bir kişi, tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü.

Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü, System.String[]

Maltepe'de bir kişi, tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, A.B. (17) ile babası Y.B. arasında Çınar Mahallesi Kadir Has Caddesi'ndeki evlerinde tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.B, babasını bıçakladı.

Tartışma seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri Y.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Evde bekleyen şüpheli A.B. polis ekiplerince gözaltına alındı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen şüpheli daha sonra emniyete götürüldü.

Maltepe, Polis, Çınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 02:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kavgalı olduğu köy muhtarını pompalı tüfekle vurarak öldürdü
Alkollü adam, "Bilgisayarım bozuk çıktı" diyerek bıçakla 2 güvenlik görevlisini yaraladı Arnavutköy'de aile katliamı: Anne, baba ve iki kardeşini öldürdü Siyaset dünyasından Neslican Tay'ın ölümüne ilişkin mesajı: Gittin, çok üzgünüz çok

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 03:09:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]