Tartıştığı babasını boğazını keserek öldürdü

Kahramanmaraş'ta Muhammet Ali Köşker (26), tartıştığı babası Süleyman Köşker'i (49) boğazından bıçaklayarak öldürdü. Olay, sabah saatlerinde Boğaziçi Mahallesi'ndeki Kartepe Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; madde bağımlısı olduğu öne sürülen berber Muhammet Ali Köşker ile babası Süleyman Köşker arasında 'madde kullanımı' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Muhammet Ali Köşker, üniversitede santral görevlisi olan babası Süleyman Köşker'e bıçakla saldırıp boğazını kesti. Süleyman Köşker, eşi ve çocukları önünde kanlar içinde yere yığılırken; Muhammet Ali Köşker evden kaçtı.

KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Süleyman Köşker'in hayatını kaybettiği belirlendi. Köşker'in cansız bedeni binada çıkarılırken kızı, gözyaşı döktü. Cansız beden otopsi için Kahramanmaraş Adi Tıp Kurumu morguna götürüldü. Diğer yandan kaçan şüpheli, olay yerine yakın bir noktada yakalandı. Olay sırasında elini kestiği belirlenen Köşker, tedavisi için hastaneye götürüldü. Soruşturma sürüyor.