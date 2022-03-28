Tartıştığı babasını keserle öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Tartıştığı babasını keserle öldürdü

28.03.2022 15:13
Tartıştığı babasını keserle öldürdü

ARTVİN'nin Şavşat ilçesinde Emrah İnce (23), tartıştığı babası Dursun İnce'yi (53) keserle başına vurarak öldürdü.

ARTVİN'nin Şavşat ilçesinde Emrah İnce (23), tartıştığı babası Dursun İnce'yi (53) keserle başına vurarak öldürdü. Gözaltına alınan Emrah İnce, tutuklandı.

Olay, önceki gün Şavşat ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Baca temizlemek için oturdukları evin üst katında inşaat halindeki daireye çıkan Dursun İnce ile oğlu Emrah İnce arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Emrah İnce, keserle babasının başına vurdu. Bir süre sonra üst kata çıkan Fecriye İnce, eşini kanlar içinde hareketsiz buldu. İhbarla adrese gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Dursun İnce'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis tarafından gözaltına alınan Emrah İnce sorgusunda çıkan tartışmada babasının kendisine keserle saldırdığını öne sürdü. Keseri kapıp babasının başına vurduğunu, sonrasını hatırlamadığını söyleyen Emrah İnce, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dursun İnce, otopsisinin ardından toprağa verildi.


Tartıştığı babasını keserle öldürdü
YORUMLAR
500
Son dakika... 23 yaşındaki genç babasını keserle öldürdü Son dakika... 23 yaşındaki genç babasını keserle öldürdü Polisin iknası, genci aşağıya indirdi Polisin iknası, genci aşağıya indirdi

Emrah İnce, Yeniköy, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tartıştığı babasını keserle öldürdü - Son Dakika


Son Dakika
15:16 Tek kollu olmayan sürücü, okul servisi kullanırken yakalandı! Araç trafikten men edildi
15:04 Cristiano Ronaldo, Cübbeli Ahmet Hoca'nın küçük kızına imzalı formasını hediye etmiş
14:47 Sunucuyu tokatlayan Will Smith, Nicole Kidman'ı şaşkına döndürdü!
14:46 Öğrenci, dersinden kaldığı öğretmeninin başına poşet geçirdi! Sosyal medyada paylaşılan video büyük tepki topladı
14:37 Yayınlarını beğenmediği radyocuyu öldüren zanlıya, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası!
14:37 Şaşkınlık yaratan transfer ücreti! Çağlar Söyüncü tarihin en pahalı futbolcusu olacak
14:29 Ukraynalı vekil Rus işgali sırasında yaşanan dehşeti ortaya çıkardı: Bir kadına kocasını öldürüp çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler
13:57 Oscar'da attığı tokatla gündemden düşmeyen Will Smith'in dans ettiği görüntüler ortaya çıktı!
13:51 Çeçen lider Kadirov, Ukrayna'ya gidip Rus askerleriyle poz verdi! Dünya gündemine oturdu
13:28 İğneada açıklarında tespit edilen mayın SAS timleri tarafından etkisiz hale getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 15:21:38. #1.11#
SON DAKİKA: Tartıştığı babasını keserle öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement