Son Dakika Haberleri: Tartıştığı Babasını Öldürdü

Tartıştığı Babasını Öldürdü

17 dakika önce

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Berfin Ö. (16), tartıştığı babası İlhami Ö.'yü (55) bıçaklayarak öldürdü.

Tartıştığı Babasını Öldürdü, System.String[]
Ankara'nın Keçiören ilçesinde Berfin Ö. (16), tartıştığı babası İlhami Ö.'yü (55) bıçaklayarak öldürdü. Edinilen bilgilere göre olay, Ankara'nın Keçiören İlçesindeki Atapark Mahallesi 1311. Sokakta bulunan bir apartman dairesinde gerçekleşti. İmam nikahlı eşi Dilek C. ile birlikte yaşayan İlhami Ö., evde bulundukları sırada kızı Berfin Ö. ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. İddiaya göre, Tartışmanın ardından Berfin Ö., eline geçirdiği bıçakla babasını boğazından yaraladı. Kavganın yaşandığı anda evde bulunan Dilek C.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İlhami Ö.'nün hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri ise Berfin Ö.'yü suç aleti ile birlikte gözaltına aldı.

HABERİ ALAN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

İlhami Ö.'nün ölüm haberini alarak olay yerine gelen çok sayıda yakınının sinir krizi ve baygınlık geçirdiği görüldü. Bayılan ve sinir krizi geçiren yakınlar için ise ayrıca, sağlık ekipleri sevk edildi. İlhami Ö.'nün apartman önünde sinir krizi geçiren yakınları, polis ve sağlık ekipleri güçlükle yatıştırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Cevdet Fırat Aydoğmuş - Musa Erdoğan/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 08:56 Kaynak: İHA

Keçiören, Ankara, 3. Sayfa
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