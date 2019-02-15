Tartıştığı Babasını Öldürdü

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Bolu-Ankara Yolunda 15 Araç Birbirine Girdi! Çok Sayıda Yaralı Var

Karısından Dayak Yiyen Kocanın Sözleri Olay Oldu: Elinden beni Zor Aldılar

Sevgililer Günü Kutlaması Yapmak İsteyen Üniversite Öğrencileri, Yangına Neden Oldu