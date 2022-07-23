Tartıştığı babasını öldüren oğul gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Tartıştığı babasını öldüren oğul gözaltına alındı

23.07.2022 20:43
Tartıştığı babasını öldüren oğul gözaltına alındı

Aydın'ın Germencik ilçesinde tartıştığı babasını öldüren oğul gözaltına alındı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde tartıştığı babasını öldüren oğul gözaltına alındı.

Olay, İstasyon Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baba Fikret Tabakoğlu ile oğlu A.T. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İddiaya göre, kavga sırasında Tabakoğlu oğluna bıçak çekti. Oğul A.T. babasının elinden bıçağı almak için çabaladığı sırada Tabakoğlu yere düştü. Öfkesine hakim olamayan A.T. yere düşen babasını tekme ve yumruklar atarak bayılttı. Kavga sesleri üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde baba Tabakoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan A.T. emniyete götürülürken, Tabakoğlu'nun cansız bedeni gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

YORUMLAR
500
Aydın'da babasını darbederek öldürdüğü öne sürülen şüpheli gözaltına alındı Aydın'da babasını darbederek öldürdüğü öne sürülen şüpheli gözaltına alındı Su kuyusuna düşen koyunun imdadına itfaiye ekipleri yetişti Su kuyusuna düşen koyunun imdadına itfaiye ekipleri yetişti
Kaynak: İHA

Germencik, kavga, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tartıştığı babasını öldüren oğul gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkatini çeken pankart: 7 düvel 7'li masa sana vız gelir büyük usta
19:26 Cumhurbaşkanı Danışmanı Oğan: Onların neler yaptığını Cumhurbaşkanı Erdoğan bilmiyor mu zannediyorsunuz?
19:17 2 atlı sırra kadem bastı! Hayvanları çalmaya gelen hırsızlar kendilerine direnen çobanı katletti
19:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, hızlı tren temel atma töreninde Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nu ti'ye aldı: Onlar yapsa yapsa sökülen musluğu takarlar
18:43 NATO'ya girmek için Türkiye'ye yalvarıyordu! İsveç sokaklarına çıkan terör örgütü PKK/YPG yandaşları gösteri yaptı
17:57 İktidarı ve altılı masayı yerden yere vuran Fatih Erbakan: Bu iş Milli Görüş ile çözülür
17:48 Yeni salgın! DSÖ, şu ana kadar 5 ölüme neden olan maymun çiçeği için küresel acil durum ilan etti
17:42 2023 için büyük mücadele! AK Parti İstanbul'da "Yüz yüze 100 Gün Projesi" başlattı
17:21 Petrol üretiminde 8. sırada! Rusya doğal gazı kesince Avrupa Birliği Afrika'ya yöneldi
17:14 İşçilerin açtığı pankart jestine karşılık veren Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben sizin gadalarınızı alırım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2022 20:43:58. #1.11#
SON DAKİKA: Tartıştığı babasını öldüren oğul gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement