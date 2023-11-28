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Babasını öldüren sanığa 24 yıla kadar hapis talebi! Cinayeti "Karı kılıklı, sana koca bulacağım" sözü sonrası işlemiş - Son Dakika

Babasını öldüren sanığa 24 yıla kadar hapis talebi! Cinayeti "Karı kılıklı, sana koca bulacağım" sözü sonrası işlemiş

Eyüpsultan'da herhangi bir işte çalışmadığı için kendisiyle tartıştığı iddiasıyla babasını bıçaklayarak öldüren Mert Can Aydın'ın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcılık, sanığın haksız tahrik altında 'babaya karşı kasten öldürme' suçundan 24 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Açıklamada babanın oğluna "Karı kılıklı sana koca bulacağım" diye hakaret ettiği belirtildi.

28.11.2023 - 03:44,
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Eyüpsultan'da herhangi bir işte çalışmadığı için kendisiyle tartıştığı iddiasıyla babasını bıçaklayarak öldüren Mert Can Aydın'ın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcılık, sanığın haksız tahrik altında 'babaya karşı kasten öldürme' suçundan 24 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Açıklamada babanın oğluna "Karı kılıklı sana koca bulacağım" diye hakaret ettiği belirtildi.

SANIĞI BASTON İLE DARP ETTİ

Eyüpsultan'da 20 Mart 2023'de herhangi bir işte çalışmadığı için kendisiyle tartıştığı iddiasıyla babası Kenan Aydın'ı bıçaklayarak öldüren sanık Mert Can Aydın'ın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 4.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Mert Can Aydın ile avukatı hazır bulundu. Sanığı baston ile darp ettiği aktarıldı.

MÜTAALA AÇIKLANDI

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı olay günü sanığın, babası Kenan Aydın'ın evinde tartışma yaşadıklarını, Kenan Aydın'ın sanık Mert Can Aydın'a tokat atması üzerine tartışmanın kavgaya dönüştüğünü, ayrıca Kenan Aydın'ın sanığı baston ile darp ettiğini anlattı. Açıklanan mütalaada, karşılıklı darp eylemi devam ederken sanığın üzerinde bulunan ve olaydan sonra attığı bıçağı Kenan Aydın'a doğru savurduğu ve 6 bıçak darbesiyle Kenan Aydın'ı yaralayarak ölmesine neden olduğu kaydedildi.

"KARI KILIKLI SANA KOCA BULACAĞIM" DİYE HAKARET ETMİŞ

Mütalaada, sanık Mert Can Aydın'ın uyuşturucu kullanımından ve çalışmamasından kaynaklı olarak vefat eden Kenan Aydın'ın sanığa kötü davranışlarda bulunduğu, ilk olarak Kenan Aydın'ın sanığa "Karı kılıklı, sana koca bulacağım" şeklinde hakaret ederek evden çıkarmaya çalıştığı, ayrıca sanığa tokat atmasıyla olayın cereyan ettiği kaydedildi. 24 yıla kadar hapis talebi açıklanan mütalaada sanık Mert Can Aydın'ın haksız tahrik altında 'babaya karşı kasten öldürme' suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması ve tutukluluk halinin devam etmesi talep edildi.

"AİLEMİN BENİ AFFETMESİNİ DİLİYORUM"

Açıklanan mütalaaya karşı savunma yapan sanık Aydın, "Çok pişmanım, ailemin beni affetmesini diliyorum" dedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatına açıklanan mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmesi için süre verilmesine ve sanık Mert Can Aydın'ın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi. İddianameden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Mert Can Aydın'ın haksız tahrik altında 'babaya karşı kasten öldürme' suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Babasını öldüren sanığa 24 yıla kadar hapis talebi! Cinayeti 'Karı kılıklı, sana koca bulacağım' sözü sonrası işlemiş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Babasını öldüren sanığa 24 yıla kadar hapis talebi! Cinayeti "Karı kılıklı, sana koca bulacağım" sözü sonrası işlemiş - Son Dakika
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