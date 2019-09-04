Tartıştığı babasını pompalı tüfekle öldürdü
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GİRESUN'un Bulancak ilçesinde, tartıştığı oğlu Turgut Uzundere (27) tarafından pompalı tüfekle vurulan Hicabi Uzundere (52), hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:25 Kaynak: DHA
GİRESUN'un Bulancak
ilçesinde, tartıştığı oğlu Turgut Uzundere
(27) tarafından pompalı tüfekle vurulan Hicabi Uzundere (52), hayatını kaybetti. Şüpheli genç, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde ilçenin Yaslıbahçe köyünde meydana geldi. İddiaya göre şizofreni tedavisi gören Turgut Uzundere, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı babası Hicabi Uzundere'yi pompalı tüfekle ateş ederek yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Hicabi Uzundere'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Hicabi Uzundere'nin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Bulancak Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan Turgut Uzundere ise güvenlik güçlerince yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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