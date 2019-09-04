Son Dakika Haberleri: Tartıştığı babasını pompalı tüfekle öldürdü
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Tartıştığı babasını pompalı tüfekle öldürdü

2 saat önce

GİRESUN'un Bulancak ilçesinde, tartıştığı oğlu Turgut Uzundere (27) tarafından pompalı tüfekle vurulan Hicabi Uzundere (52), hayatını kaybetti.

Tartıştığı babasını pompalı tüfekle öldürdü, System.String[]
GİRESUN'un Bulancak ilçesinde, tartıştığı oğlu Turgut Uzundere (27) tarafından pompalı tüfekle vurulan Hicabi Uzundere (52), hayatını kaybetti. Şüpheli genç, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde ilçenin Yaslıbahçe köyünde meydana geldi. İddiaya göre şizofreni tedavisi gören Turgut Uzundere, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı babası Hicabi Uzundere'yi pompalı tüfekle ateş ederek yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Hicabi Uzundere'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Hicabi Uzundere'nin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Bulancak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan Turgut Uzundere ise güvenlik güçlerince yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Bulancak, Uzundere, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:25 Kaynak: DHA
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