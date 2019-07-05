Son Dakika Haberleri: Tartıştığı babasını pompalı tüfekle vurdu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Tartıştığı babasını pompalı tüfekle vurdu

28 dakika önce

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir genç, tartıştığı babasını pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

Tartıştığı babasını pompalı tüfekle vurdu, System.String[]
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir genç, tartıştığı babasını pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Olay sırasında saçmaların isabet ettiği bir başka kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası çevre yolu Hasan Şekerci Meydanı'nda meydana gelen olayda, 44 yaşındaki B.B. ile oğlu 21 yaşındaki L.B. arasındaki ekonomik nedenlerle tartışma başladı. Tartışmanın ardından olay yerinden giden ve elinde pompalı tüfekle geri dönen L.B., bir beyaz eşya mağazasının önünde babasına ateş açtı. Olay sırasında baba B.B. elinden ve ayağından, saçmaların isabet ettiği İ.Y. isimli bir kişi ise ayağından hafif şekilde yaralandı. B.B. ve İ.Y. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi. Olayın ardından babasını vuran ve bir kişiyi de yaralayan L.B. kaçarak, kayıplara karıştı. Polis ekipleri L.B.'nin yakalanması için çalışma başlattı. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 07:35 Kaynak: İHA
Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


- TOSUNCUKUN YURT DIŞINDA LÜKS YAT SEFASI Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun yeni görüntüleri ortaya çıktı! Lüks yatta eski eşiyle keyif sürüyor Damat cinayetinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı: Bu kızı sana yar etmeyeceğim Polisin öldüğü yasak aşk cinayetinde astsubaya 10 yıl hapis!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 20:04:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tartıştığı babasını pompalı tüfekle vurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]