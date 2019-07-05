Son Dakika Haberleri: Tartıştığı babasını pompalı tüfekle yaraladı
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Tartıştığı babasını pompalı tüfekle yaraladı

1 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir kişi tartıştığı babasını pompalı tüfekle yaraladı.

Tartıştığı babasını pompalı tüfekle yaraladı, System.String[]
Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir kişi tartıştığı babasını pompalı tüfekle yaraladı.
Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Bulvarı Hasan Şekerci Meydanı'nda B.B. (44) ile oğlu L.B. (21) arasında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerinde L.B, babasına pompalı tüfekle ateş açıp yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 05:27 Kaynak: AA
Kuşadası, Aydın, Güncel
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