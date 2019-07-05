Tartıştığı babasını pompalı tüfekle yaraladı
1 saat önce
Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir kişi tartıştığı babasını pompalı tüfekle yaraladı.
Aydın
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 05:27 Kaynak: AA
'ın Kuşadası
ilçesindeki bir kişi tartıştığı babasını pompalı tüfekle yaraladı.
Alınan bilgiye göre, Turgut Özal
Bulvarı Hasan Şekerci Meydanı'nda B.B. (44) ile oğlu L.B. (21) arasında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerinde L.B, babasına pompalı tüfekle ateş açıp yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis
ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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