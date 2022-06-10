Babasını ruhsatsız tabanca ile öldüren genç adliyeye sevk edildi

SAKARYA - Sakarya'nın Erenler ilçesinde tartıştığı babasını ruhsatsız tabanca ile öldüren 21 yaşındaki genç, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.

Erenler ilçesi Tabakhane Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, O.K. (21), aralarında ailevi sebepler dolayısı ile daha önce de tartıştığı babası Hasan Kaymak ile kavga etti. O.K. evde bulunan ruhsatsız tabanca babasını vurdu. Hasan Kaymak kanlar içinde yere yığılırken silah seslerini duyan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede baba Kaymak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. 21 yaşındaki çocuk ise olay yerinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edilirken gazetecilerin, "Neden yaptın? Pişman mısın?" sorularını yanıtsız bıraktı.