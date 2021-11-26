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Tartıştığı babasını sokak ortasında bıçakladı - Son Dakika

Tartıştığı babasını sokak ortasında bıçakladı

26.11.2021 12:50

Sultangazi'de R.K. isimli kişi tartıştığı babasını engel olmaya çalışan bir kadına rağmen sokak ortasında bıçakladı. Yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

Dün saat 21.00 sıralarında Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde iddialara göre baba E.K. ile oğlu R.K. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

BIÇAKLAYIP KAÇTI

Tartışmanın büyümesi üzerine ikili kavga etmeye başladı. Burada bulunan bir kadın ikilinin arasına girerek, kavgayı sonlandırma çalıştı. Çıkan kavgada R.K., babası E.K'yi bacağından bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kanlar içerisinde kalan kişiye ilk müdahaleyi sokaktakiler yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralıya müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

O ANLAR KAMERADA

Olay anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde R.K'nin önce babasına kafa attığı ardından bıçakladığı ve daha sonra kaçtığı yer aldı.

Tartıştığı babasını sokak ortasında bıçakladı

İsmetpaşa Mahallesi, Sultangazi, Polis, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Tartıştığı babasını sokak ortasında bıçakladı - Son Dakika


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