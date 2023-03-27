Malatya'nın Akçadağ ilçesinde psikolojik sorunları bulunduğu ileri sürülen genç, tartıştığı babasını tahra ile öldürdü.

Olay, sabah saatlerinde Akçadağ ilçesine bağlı Gölpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları bulunduğu ileri sürülen S.Ş. (32) ile babası Sabri Ş. (68) arasında aile içi bir konudan dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası S.Ş., evde bulunan tahra ile babasını kafasından yaraladı. Sabri Ş. kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Sabri Ş.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. S.Ş. olayda kullandığı suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA