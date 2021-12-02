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Tartıştığı babasını vuran gencin ifadesi ortaya çıktı: Kendimi korumam gerekiyordu - Son Dakika

Tartıştığı babasını vuran gencin ifadesi ortaya çıktı: Kendimi korumam gerekiyordu

02.12.2021 22:47

Bahçelievler'de babasını öldüren ve tutuklanarak cezaevine gönderilen şahsın ifadesi ortaya çıktı. Babasının kendisine bıçak salladığını ve tabancasıyla nişan aldığını dile getiren genç, "Ben ani bir hareketle silahı yukarı kaldırarak elinden aldım. O an kendimi koruma iradesiyle 2 el ateş ettim" dedi. Pişman olduğunu söyleyen şahıs, "Böyle olsun istemezdim ancak babamın hareketleri nedeniyle kendimi korumam gerekiyordu" dedi.

İstanbul Bahçelievler'de Burak Çelik isimli şahıs, 29 Kasım'da tartıştığı babası Orhan Çelik'i tabanca ile vurarak öldürmüştü. Çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilen Burak Çelik'in ifadesi ortaya çıktı.

"BENİ DARBEDEREK DİŞİMİ KIRDI, KAFAMI YARDI"

Şüpheli Çelik babasının kendisine ve diğer aile fertlerine şiddet uyguladığını iddia ederek, "Yaklaşık 1 ay önce beni darp etti. Dişimi kırdı ve kafamı yardı. Ben bir yere müracaatta bulunmadım ancak bana karşı saldırgan tavırları devam etti. Olay günü ben evdeyken babam gece yarısına yakın bir saatte eve geldi. Yanında bir arkadaşı da vardı. İkisi de alkollüydü. Babam kapıyı tekmeleyerek çaldı. Bana 'seni öldürürüm' dedi ve anneme küfür etti. Ben kendisine cevap vermedim. Alkollü olduğunda bu şekilde tehdit ve hakaret içerikli sözler söylemektedir" dedi.

"BELİNDEN ÇIKARDIĞI SİLAHI BANA DOĞRULTTU"

Babasının ardından mutfağa geçtiğini ve aldığı bıçakla yanına döndüğünü iddia eden Çelik, "Boğazımı hedef alarak bıçağı 2 kez salladı. Ben geri çekilerek kendimi kurtardım ancak babam devam ettirecekti. Bu yüzden eline vurarak bıçağın düşmesini sağladım. Babam bana yumruk attı. Ben de kendimi korumak için evden çıkmaya çalıştım. Kapıyı açtığım anda babamın belinden çıkardığı silahı göğsüme doğru yönlendiğini gördüm. Ben ani bir hareketle silahı yukarı kaldırarak elinden aldım. O an kendimi koruma iradesiyle 2 el ateş ettim. Silahı alarak olay yerinden uzaklaştım. Arkadaşımın evinde saklanıyordum ancak polisler beni yakaladı" diye konuştu.

"KENDİMİ KORUMAM GEREKİYORDU"

Olay nedeniyle pişman olduğunu söyleyen şüpheli Çelik, "Böyle olsun istemezdim ancak babamın hareketleri nedeniyle kendimi korumam gerekiyordu" dedi. Şüpheli avukatı ise savunmasında "Müvekkilim Burak Çelik yüzde 50 engellidir. Psikolojik olarak ilaç kullanmaktadır. Müvekkilimin rahatsızlıklarının nedeni babasıdır. Haksız tahrik şartları oluşmuştur" dedi.

Tartıştığı babasını vuran gencin ifadesi ortaya çıktı: Kendimi korumam gerekiyordu

Bahçelievler, Orhan Çelik, Burak Çelik, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tartıştığı babasını vuran gencin ifadesi ortaya çıktı: Kendimi korumam gerekiyordu - Son Dakika


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