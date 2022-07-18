GAZİANTEP TARTIŞTIĞI BABASININ BIÇAKLADIĞI MUHAMMED, KURTARILAMADI

GAZİANTEP'te Suriyeli Salih Necar (39), tartıştığı oğlu Muhammed Necar'ı (19) bıçakladı. Ağır yaralanan Necar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün gece Hacıbaba Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Salih Necar ile oğlu Muhammed Necar arasında, oturdukları evde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Muhammed Necar, babası Salih Necar tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan ve ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed Necar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Muhammed Necar'ın cenazesi, otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olay sonrası gözaltına alınan Salih Necar'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.