GAZİANTEP TARTIŞTIĞI BABASININ BIÇAKLADIĞI MUHAMMED, KURTARILAMADI - Son Dakika
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GAZİANTEP TARTIŞTIĞI BABASININ BIÇAKLADIĞI MUHAMMED, KURTARILAMADI

18.07.2022 11:19

GAZİANTEP'te Suriyeli Salih Necar (39), tartıştığı oğlu Muhammed Necar'ı (19) bıçakladı.

GAZİANTEP'te Suriyeli Salih Necar (39), tartıştığı oğlu Muhammed Necar'ı (19) bıçakladı. Ağır yaralanan Necar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün gece Hacıbaba Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Salih Necar ile oğlu Muhammed Necar arasında, oturdukları evde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Muhammed Necar, babası Salih Necar tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan ve ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed Necar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Muhammed Necar'ın cenazesi, otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olay sonrası gözaltına alınan Salih Necar'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİANTEP TARTIŞTIĞI BABASININ BIÇAKLADIĞI MUHAMMED, KURTARILAMADI - Son Dakika

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SON DAKİKA: GAZİANTEP TARTIŞTIĞI BABASININ BIÇAKLADIĞI MUHAMMED, KURTARILAMADI - Son Dakika
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