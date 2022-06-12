Tartıştığı babasının motosikletini yaktı

Antalya'da 17 yaşındaki genç, aralarında çıkan tartışmanın ardından babasının motosikletini çakmakla yaktı. Yanan motosiklet ekiplerce söndürülürken, polis tarafından yakalanan genç suçunu itiraf etti.

Olay, Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi 5001 Sokak'ta meydana geldi. Kaldırımda park halindeki motosikletin yandığını gören bir hurdacının seslenmesi üzerine sokağa inen vatandaşlar, bir taraftan yangına müdahalede bulunurken, diğer taraftan itfaiyeye haber verdi. Motosiklerin yanma anları mahalle sakinlerinin cep telefonu kameralarına yansıdı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan motosikleti söndürdü. Yanan motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Babasıyla kavga etti, motosikletini yaktı

Motosikleti yaktığı belirlenen 17 yaşındaki S.T. olaydan kısa bir süre sonra Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. S.T.'nin akşam babası İ.H.T. ile kavga ettiği, babasına ait motosikletle evden ayrılıp 5001 Sokak'ta yaktığı bildirildi. - ANTALYA