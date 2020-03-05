Tartıştığı babasının otomobilini ateşe verdi - Son Dakika

Jandarma, zanlının bulunması için çalışma başlattı.

Olay sonrası kaçan şüphelinin, babası Nuri K. ile tartışması nedeniyle kızdığı için benzin dökerek aracı ateşe verdiği öğrenildi.

Jandarma ekiplerince yapılan araştırmada aracın, sahibinin oğlu E.K. (16) tarafından yakıldığı belirlendi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen otomobildeki yangını kısa sürede söndürdü. Araç , yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

"112 Acil Çağrı Merkezi"ni arayanlar, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 14. kilometresi yakınındaki arazide bir otomobilin yandığını bildirdi.

Kütahya 'da bir genç, tartıştığı babasının otomobilini benzin dökerek yaktı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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