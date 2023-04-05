Tartıştığı berberi dükkanının önünde tabancayla öldürdü - Son Dakika
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Tartıştığı berberi dükkanının önünde tabancayla öldürdü

05.04.2023 21:15
Tartıştığı berberi dükkanının önünde tabancayla öldürdü

Kocaeli'nin Derince ilçesinde berberlik ve nakliyecilik yapan Rüstem Ümit Duman, berber dükkanının önünde husumetli tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. İkili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine saldırgan, tabanca ile ateş edip kaçtı. Duman ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Rüstem Ümit Duman, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, şüphelinin kimliğini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde berberlik ve nakliyecilik yapan Rüstem Ümit Duman (45), berber dükkanının önünde husumetlisi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Derince ilçesi Engin Caddesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kişi, iddiaya göre, ilçede berberlik ve nakliyecilik yapan Rüstem Ümit Duman'ın berber dükkanına gitti. Aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Duman'ı dükkanın dışına çağıran saldırgan, tabanca ile 3 al ateş edip kaçtı. Duman, ayağına, karnına ve göğüs bölgesine isabet eden mermilerle ağır yaralanırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Rüstem Ümit Duman, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Duman, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Öte yandan, Rüstem Ümit Duman'ın nakliye işinde kullandığı kamyonet de olayın gerçekleştiği noktanın bir sokak ilerisinde farları açık halde bulundu. Polis, şüphelinin kimliğini belirleyip, yakalama için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
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