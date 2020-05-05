Tartıştığı borçlusunu pompalı tüfekle yaraladı - Son Dakika
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Tartıştığı borçlusunu pompalı tüfekle yaraladı

7 saat önce

Tartıştığı borçlusunu pompalı tüfekle yaraladıAntalya'nın Alanya ilçesinde 2 kişi alacak borç yüzünden tartıştı.

Tartıştığı borçlusunu pompalı tüfekle yaraladı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 kişi alacak borç yüzünden tartıştı. Bunun sonrasında çıkan kavgada S.Y.'nin (34) pompalı tüfekle 2 el ateş ettiği Muzaffer Bacalı (44) ağır yaralandı. Balcalı hastanede ameliyata alınırken, S.Y. ise polise teslim oldu.

Olay, bu sabah saatlerinde Oba Mahallesi'nde meydana geldi. S.Y. iddiaya göre aralarında alacak borç anlaşmazlığı bulunan Muzaffer Bacalı'nın yanına gelerek, alacaklarını istedi. Taraflar arasında kısa sürede çıkan tartışma büyüyüp, kavgaya dönüştü. Kavgada S.Y. pompalı tüfekle Muzaffer Bacalı'ya 2 el ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların hedefi olan Muzaffer Bacalı sol omuz ve karın bölgesinden yaralanırken, S.Y. ise olay yerinden hızla uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Muzaffer Bacalı'yı ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada ameliyata alınan Muzaffer Bacalı'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olaydan kısa bir süre sonra saldırgan S.Y. ise Saray Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan S.Y. soruşturmanın devamı için Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi. İşlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Tartıştığı borçlusunu pompalı tüfekle yaraladı

Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 04:45 Kaynak: DHA


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