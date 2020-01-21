Tartıştığı boşandığı eşini bacaklarından vurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tartıştığı boşandığı eşini bacaklarından vurdu - Son Dakika

Tartıştığı boşandığı eşini bacaklarından vurdu

6 saat önce

ADAPAZARI'nda, Furkan A., cadde üzerinde tartıştığı bir süre önce boşandığı eşi Canan Buse K.'yi, tabanca ile bacaklarından vurdu.

Tartıştığı boşandığı eşini bacaklarından vurdu, System.String[]
ADAPAZARI'nda, Furkan A., cadde üzerinde tartıştığı bir süre önce boşandığı eşi Canan Buse K.'yi, tabanca ile bacaklarından vurdu. Yaralı kadın tedaviye alınırken, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, sabah saatlerinde, Mithatpaşa Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. Bir süre önce boşanan Canan Buse K. ile Furkan A. cadde üzerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Canan Buse K., kaçarak olay yerinden uzaklaşmak istedi. Ancak Furkan A., peşinden koştuğu Canan Buse K.'ye ateş etti. Bacağına kurşunların isabet ettiği Canan Buse K., yakındaki taksi durağına sığındı. Furkan A. ise kaçtı. Canan Buse K. yakında bulunan bir tıp merkezine götürüldü, buradaki müdahalesinin ardından da Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.  Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Furkan A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.


- Sakarya
Milli Egemenlik Caddesi, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:14 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji, İstanbul'da bugün için karla karışık yağmur beklendiğini duyurdu
Semt pazarının ortasında otomobil engeli, vatandaşları sinirlendirdi Erkeklerde sperm üretimini, kadınlarda yumurta sayısını azaltıyor! Alışveriş fişleriyle ilgili korkutan uyarı Aşkına karşılık bulamayan kadın kazaya neden oldu! Ölümden döndü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 17:38:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tartıştığı boşandığı eşini bacaklarından vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]