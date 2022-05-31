Tartıştığı çay işçilerinden 1 kişiyi öldüren ve 3 kişiyi yaralayan zanlı, mahkemede alkol bahanesine sığındı - Son Dakika
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Tartıştığı çay işçilerinden 1 kişiyi öldüren ve 3 kişiyi yaralayan zanlı, mahkemede alkol bahanesine sığındı

31.05.2022 20:03
Tartıştığı çay işçilerinden 1 kişiyi öldüren ve 3 kişiyi yaralayan zanlı, mahkemede alkol bahanesine sığındı

Rize'de tartışma yaşadığı çay işçilerinden Afganistan uyruklu Uzay Ulvi'yi tabancayla öldüren, Davut Mirzai ve Murat Kurt'u ise yaralayan Gökmen Topal tutuklandı. Gökmen Topal'ın ifadesinde olay günü alkollü olduğunu öne sürdü.

Pazar günü saat 21.00 sıralarında Pazar ilçesi Elmalık köyünde meydana gelen olayda, çay hasadı yaptıran Murat Kurt (40) ile işçileri Afganistan uyruklu Uzay Ulvi (22) ve Davut Mirzai (18) ile yanlarına gelen Gökmen Topal arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Gökmen Topal, tabancayla 3 kişiyi vurup kaçtı.

UZAY ULVİ KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerine yapılan yaralılar, ambulanslarla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Uzay Ulvi doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer yaralılar ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

ALKOLE SIĞINDI

Gökmen Topal, jandarma ekipleri tarafından Çayeli ilçesinde yakalandı. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Topal, 'kasten öldürme' ve 'kasten yaralama' suçlarından tutuklandı. Gökmen Topal'ın ifadesinde olay günü alkollü olduğunu ileri sürerek tartıştığı kişilere rastgele ateş ettiğini ve pişman olduğunu söylediği belirtildi.

Tartıştığı çay işçilerinden 1 kişiyi öldüren ve 3 kişiyi yaralayan zanlı, mahkemede alkol bahanesine sığındı
Tartıştığı çay işçilerinden 1 kişiyi öldüren ve 3 kişiyi yaralayan zanlı, mahkemede alkol bahanesine sığındı
Tartıştığı çay işçilerinden 1 kişiyi öldüren ve 3 kişiyi yaralayan zanlı, mahkemede alkol bahanesine sığındı
Tartıştığı çay işçilerinden 1 kişiyi öldüren ve 3 kişiyi yaralayan zanlı, mahkemede alkol bahanesine sığındı
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Kaynak: DHA

Murat Kurt, Afganistan, Pazar, Uzay, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Tartıştığı çay işçilerinden 1 kişiyi öldüren ve 3 kişiyi yaralayan zanlı, mahkemede alkol bahanesine sığındı - Son Dakika
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