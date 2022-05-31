Tartıştığı çay işçisini öldürdü; 'alkollüydüm' dedi - Son Dakika
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Tartıştığı çay işçisini öldürdü; 'alkollüydüm' dedi

31.05.2022 17:59
Tartıştığı çay işçisini öldürdü; 'alkollüydüm' dedi

RİZE'de tartıştığı çay işçileri Afganistan uyruklu Uzay Ulvi'yi (22) tabancayla öldüren, Davut Mirzai (18) ve Murat Kurt'u (40) da yaralayan Gökmen Topal (47) tutuklandı.

RİZE'de tartıştığı çay işçileri Afganistan uyruklu Uzay Ulvi'yi (22) tabancayla öldüren, Davut Mirzai (18) ve Murat Kurt'u (40) da yaralayan Gökmen Topal (47) tutuklandı. Topal ifadesinde, olay günü alkollü olduğunu ileri sürdü.

Olay, pazar günü saat 21.00 sıralarında Pazar ilçesi Elmalık köyünde meydana geldi. Çay hasadı yaptıran Murat Kurt ile işçileri Afganistan uyruklu Uzay Ulvi ve Davut Mirzai ile yanlarına gelen Gökmen Topal arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Gökmen Topal, tabancayla 3 kişiyi vurup kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerine yapılan yaralılar, ambulanslarla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Uzay Ulvi doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer yaralılar ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Gökmen Topal, jandarma ekipleri tarafından Çayeli ilçesinde yakalandı. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Topal, 'kasten öldürme' ve 'kasten yaralama' suçlarından tutuklandı. Gökmen Topal'ın ifadesinde olay günü alkollü olduğunu ileri sürerek tartıştığı kişilere rastgele ateş ettiğini ve pişman olduğunu söylediği belirtildi.


Tartıştığı çay işçisini öldürdü; 'alkollüydüm' dedi
Tartıştığı çay işçisini öldürdü; 'alkollüydüm' dedi
Tartıştığı çay işçisini öldürdü; 'alkollüydüm' dedi
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Kaynak: DHA

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