TARTIŞTIĞI DAMADINI BIÇAKLA YARALADI - Son Dakika

ADIYAMAN'da Mehmet A. (51), kızı ile boşanma aşamasında olan, torununu görmek için evine gelince de tartıştığı damadı Muhammed Ekinci'yi (26) bıçaklayarak yaraladı. Mehmet A., gözaltına alınırken, Ekinci ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde, Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Muhammed Ekinci, bir süredir ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu, ismi öğrenilemeyen eşinden olan çocuğunu görmek için kayınpederi Mehmet A.'nın evine gitti. Ekinci, burada çocuğu görmesine izin vermeyen kayınpederi ile tartışmaya başladı. Mehmet A., bu sırada evdeki bıçakla Ekinci'yi kolundan yaraladı. Komşuların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ekinci'yi ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Olayın ardından evden ayrılan Mehmet A. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı.