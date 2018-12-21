Son Dakika Haberleri: Tartıştığı Damadını Öldürdü

Tartıştığı Damadını Öldürdü

5 saat önce

Beyoğlu'nda, bir kişi kızını dövdüğü gerekçesiyle kavga ettiği damadını bıçaklayarak öldürdü.

Tartıştığı Damadını Öldürdü, System.String[]
Beyoğlu'nda, bir kişi kızını dövdüğü gerekçesiyle kavga ettiği damadını bıçaklayarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Okmeydanı Piyalepaşa Mahallesi'nde yaşayan Sebahattin Y, kızı Zeynep Temel'i dövdüğü gerekçesiyle damadı Ayhan Temel'le sokakta tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sebahattin Y, damadını bıçakladı. Zeynep Temel de kavgayı engellemeye çalışırken, ellerinden bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Temel, yolda hayatını kaybetti.

Zeynep Temel ise Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Gözaltına alınan Sebahattin Y. emniyete götürülürken, sokakta inceleme yapan polis ekipleri kavgada kullanılan bıçak ile olay yerinde bulunan bir bıçağa el koydu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 12:39 Kaynak: AA

kavga, Beyoğlu, Güncel
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