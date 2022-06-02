Tartıştığı dövmeciyi bıçaklayarak yaraladı - Son Dakika
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Tartıştığı dövmeciyi bıçaklayarak yaraladı

02.06.2022 01:05
Tartıştığı dövmeciyi bıçaklayarak yaraladı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yabancı uyruklu bir şahıs, tartıştığı dövmeciyi bıçaklayarak yaraladı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yabancı uyruklu bir şahıs, tartıştığı dövmeciyi bıçaklayarak yaraladı.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Hacıhalil Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu E.M. (18) ile dövmeci olduğu öğrenilen S.Ç. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın daha da büyümesi üzerine yabancı uyruklu şahıs, yanında getirdiği bıçağı çıkararak S.Ç.'ye sapladı. Bunun üzerine dövmeci, kanlar içinde yere yığıldı. Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan S.Ç., tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından dövmeciyi yaralayan E.M. isimli yabancı uyruklu şahıs, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kocaeli, Polis, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tartıştığı dövmeciyi bıçaklayarak yaraladı - Son Dakika


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