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Tartıştığı dükkan sahibini sopa ve bıçakla yaralayan sanığa 13 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika

Tartıştığı dükkan sahibini sopa ve bıçakla yaralayan sanığa 13 yıl 3 ay hapis cezası

22.09.2021 16:19
Tartıştığı dükkan sahibini sopa ve bıçakla yaralayan sanığa 13 yıl 3 ay hapis cezası, System.String[]

Kayseri'de dükkan kirası ve elektrik faturası yüzünden tartıştığı dükkan sahibini sopa ve bıçakla yaralayan sanığa 13 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kayseri'de dükkan kirası ve elektrik faturası yüzünden tartıştığı dükkan sahibini sopa ve bıçakla yaralayan sanığa 13 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kayseri Adalet Sarayı 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık İ.E ve müşteki sanık O.A ile taraf avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, sanık İ.E'nin dükkan sahibi O.A.'ya karşı gerçekleştirmiş olduğu 2 eylemden ötürü 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' ve 'yaralama' suçlarından, müşteki sanık O.A.'nın da 'yaralama' suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa verdi. Duruşmada karar öncesi son sözü sorulan İ.E., "Vereceğiniz kararı saygı ile karşılarım başkanım" dedi.

Mahkeme heyeti, İ.E.'nin müşteki sanık O.A'ya gerçekleştirmiş olduğu ilk eyleme 'yaralama' suçundan 9 ay, ikinci eylem için ise 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 12 yıl 6 ay olmak üzere toplamda 13 yıl 3 ay hapis cezası vererek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, müşteki sanık O.A.'ya da 'yaralama' suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezası vererek, hükmün açıklamasını geri bıraktı.

Olay

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Seyitgazi Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl 23 Temmuz'da meydana gelen olayda iddiaya göre, İ.E. dükkan sahibi O.A.'nın kuaför dükkanına geldi. İkili arasında kira ve elektrik faturası konusunda tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.E. dükkanda bulunan sehbanın ayağını kırarak, dükkan sahibi O.A.'nın burnuna vurdu. O.A.'da bıçakla İ.E.'yi kovaladı. 1 Aralık 2020 tarihinde kuaför dükkanına bir kez daha giden İ.E. ile dükkan sahibi O.A. arasında bir tartışma daha çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine İ.E. yanında getirdiği bıçakla O.A.'yı 3 kez bıçaklayarak ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri O.A.'ya ilk müdahalede bulunurken, polise ekipleri de İ.E.'nin peşine düştü. Kısa süre içerisinde yakalanan İ.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

Tartıştığı dükkan sahibini sopa ve bıçakla yaralayan sanığa 13 yıl 3 ay hapis cezası

Cumhuriyet, Kayseri, Kuaför, Adalet, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tartıştığı dükkan sahibini sopa ve bıçakla yaralayan sanığa 13 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tartıştığı dükkan sahibini sopa ve bıçakla yaralayan sanığa 13 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika
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