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Tartıştığı Elif'i kasığından vuran şüpheli yakalandı - Son Dakika

Tartıştığı Elif'i kasığından vuran şüpheli yakalandı

16.02.2022 11:05
Tartıştığı Elif'i kasığından vuran şüpheli yakalandı

ADANA'da, tartıştığı Elif Meltem Mukyen'i (23) tabancayla kasığından vurarak ağır yaralayan arkadaşı Batuhan K. (24) ile Harun K. (32), saklandıkları evde yakalandı.

ADANA'da, tartıştığı Elif Meltem Mukyen'i (23) tabancayla kasığından vurarak ağır yaralayan arkadaşı Batuhan K. (24) ile Harun K. (32), saklandıkları evde yakalandı. Batuhan K., 1000 lirasını çaldığını iddia ettiği Mukyen'i vurduğunu itiraf etti. Tedavisi süren Mukyen'in ise 2 yıl önce 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştığı ve gözaltına alınıp ev hapsine çarptırıldığı ortaya çıktı.

Olay, 8 Şubat günü saat 11.30 sıralarında, Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki 2 katlı evde meydana geldi. Elif Meltem Mukyen, iddiaya göre, arkadaşları Batuhan K. ve Harun K. ile buluşup uyuşturucu kullandı. Bir süre sonra Batuhan K., 1000 lirasını çaldığını öne sürdüğü Mukyen ile tartıştı. Tartışma kavgaya dönünce Batuhan K., belinden çıkardığı tabancayla Mukyen'e ateş etti. Silahtan çıkan mermilerden biri, Mukyen'in kasığına isabet etti. Şüpheliler ise olay yerinden motosikletle kaçtı.

'ÇALINTI 1000 LİRA' TARTIŞMASINDA VURMUŞSilah seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Mukyen, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, polis ise şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Kimlikleri ve adresleri belirlenen şüpheliler Batuhan K. ile arkadaşı Harun K., saklandıkları evlere düzenlenen eş zamanlı baskınlarla yakalandı. Polis merkezine götürülen şüphelilerden Batuhan K., Mukyen'in 1000 lirasını çaldığını ve bu nedenle tartıştıklarını öne sürüp, çıkan kavgada silahı ateşlediğini belirtti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Batuhan K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Harun K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.ADANA ADLİYESİ'NDEKİ SİLAHLI KAVGAYA KARIŞMIŞÖte yandan hastanede tedavisi süren Elif Meltem Mukyen'in, 21 Temmuz 2020'de, Adana Adliyesi'ndeki 3'ü çocuk 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştığı ortaya çıktı. Mukyen'in, kavgada babası Adem Güler'in kullandığı tabancayı olay yerinden alarak kaçtığı ve gözaltına alınıp ev hapsine çarptırıldığı öğrenildi. Ayrıca Mukyen'in ağabeyi Selçuk Yiğit Mukyen'in de 3 Ekim 2021'de kuru yemişçide Eren Teyyare'yi (30) öldürdüğü ve yakalanıp tutuklandığı belirtildi.

Tartıştığı Elif'i kasığından vuran şüpheli yakalandı
Tartıştığı Elif'i kasığından vuran şüpheli yakalandı
Tartıştığı Elif'i kasığından vuran şüpheli yakalandı
Tartıştığı Elif'i kasığından vuran şüpheli yakalandı
Tartıştığı Elif'i kasığından vuran şüpheli yakalandı
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Seyhan, Polis, Adana, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tartıştığı Elif'i kasığından vuran şüpheli yakalandı - Son Dakika


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