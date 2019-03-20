Son Dakika Haberleri: Tartıştığı Eniştesi ve Yeğenini Silahla Yaraladı

Tartıştığı Eniştesi ve Yeğenini Silahla Yaraladı

1 saat önce

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kişi tartıştığı eniştesi ve yeğenini silahla yaraladı.

Tartıştığı Eniştesi ve Yeğenini Silahla Yaraladı, System.String[]
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kişi tartıştığı eniştesi ve yeğenini silahla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesi Ali Bozdoğanoğlu bulvarındaki bir kafede Mehmet Y. ile aralarında alacak meselesi yüzünden husumet bulunduğu öne sürülen eniştesi Hakan D. ve yeğeni Vedat D. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Mehmet Y. tabancayla eniştesi ve yeğenine ateş açtı.

Kurşunların isabet ettiği baba ve oğlu yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Mehmet Y'nin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 06:33 Kaynak: AA

Adana, Seyhan, Güncel
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