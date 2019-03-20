Son Dakika Haberleri: Tartıştığı Eniştesi ve Yeğenini Silahla Yaraladı

Tartıştığı Eniştesi ve Yeğenini Silahla Yaraladı

35 dakika önce

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kişi pastanede tartıştığı eniştesini ve yeğenini silahla yaraladı.

Tartıştığı Eniştesi ve Yeğenini Silahla Yaraladı, System.String[]
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kişi pastanede tartıştığı eniştesini ve yeğenini silahla yaraladı. Edinilen bilgiye göre, Adana'nın Seyhan ilçesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'ndaki bir pastanede Mehmet Y., eniştesi Hakan D. ve yeğeni Vedat D. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın alacak verecek meselesi yüzünden ortaya çıkan husumetten kaynaklandığı öne sürüldü. Alacak verecek meselesi yüzünden başlayan tartışma kavgaya dönüştü Mehmet Y. tabancayla eniştesi ve yeğenine ateş açtı. Açılan ateş sonrasında baba ve oğlu yaralandı. Çevredeki vatandaşlar 112 Acil Servis ekiplerine ve polislere olayı bildirdi. Baba ve oğul hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Mehmet Y'nin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

(Serhat Dumandağ/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 07:31 Kaynak: İHA

Seyhan, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İnşaat İşçisi, Karısının Yasak Aşkını Başına Taşla Vurarak Öldürdü Şahin Başlı Bastonun Bıçak Olduğunu Anlayan Polis Şaşkına Döndü Adana'da 15 Kişinin Yaralandığı Kazada Can Pazarı Denizli Depremine Canlı Yayında Yakalandılar!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 20:06:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tartıştığı Eniştesi ve Yeğenini Silahla Yaraladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]