Tartıştığı Eniştesi ve Yeğenini Silahla Yaraladı
35 dakika önce
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kişi pastanede tartıştığı eniştesini ve yeğenini silahla yaraladı.
Adana
'nın Seyhan
ilçesinde bir kişi pastanede tartıştığı eniştesini ve yeğenini silahla yaraladı. Edinilen bilgiye göre, Adana'nın Seyhan ilçesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'ndaki bir pastanede Mehmet Y., eniştesi Hakan D. ve yeğeni Vedat D. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın alacak verecek meselesi yüzünden ortaya çıkan husumetten kaynaklandığı öne sürüldü. Alacak verecek meselesi yüzünden başlayan tartışma kavgaya dönüştü Mehmet Y. tabancayla eniştesi ve yeğenine ateş açtı. Açılan ateş sonrasında baba ve oğlu yaralandı. Çevredeki vatandaşlar 112 Acil Servis
ekiplerine ve polislere olayı bildirdi. Baba ve oğul hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Mehmet Y'nin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
(Serhat Dumandağ/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 07:31 Kaynak: İHA
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