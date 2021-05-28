TARTIŞTIĞI ENİŞTESİNE 6 EL ATEŞ AÇTI - Son Dakika

TARTIŞTIĞI ENİŞTESİNE 6 EL ATEŞ AÇTI

28.05.2021 10:17

KARAMAN'da Hilmi T. (25), kız kardeşinin boşanma aşamasında olduğu eniştesi Abbas G.'nin iş yerine gidip, çıkan tartışma sonucu tabanca ve pompalı tüfekle 6 el ateş açtı.

KARAMAN'da Hilmi T. (25), kız kardeşinin boşanma aşamasında olduğu eniştesi Abbas G.'nin iş yerine gidip, çıkan tartışma sonucu tabanca ve pompalı tüfekle 6 el ateş açtı. Şans eseri yaralanan olmazken, kaçan Hilmi T. ve yanındaki arkadaşı Ayşe S. kısa sürede yakalandı. 2 kişi polis merkezine götürülürken, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle de haklarında 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı. Olay, gece yarısı Hamidiye Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesinde meydana geldi. Hilmi T., arkadaşı Ayşe T. ile birlikte yönetimindeki minibüsle, kaporta ustası eniştesi Abbas G.'nin iş yerine gitti. İddiaya göre burada kız kardeşinin boşanma aşamasında olmasıyla ilgili aralarında tartışma çıktı. Ardından minibüsten aldığı tabanca ve tüfekle eniştesinin üzerine ateş açmaya başladı. Abbas G. de iş yerinin içine kaçıp saklandı. 6 el ateş açan Hilmi T., arkadaşı Ayşe S. ile birlikte geldiği minibüsle kaçmaya başladı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Hilmi T. minibüsüyle birlikte birkaç sokak ötede polis tarafından yakalandı. Araç içinde yapılan aramada ise tabanca ve tüfek ele geçirildi. Hilmi T. ve yanındaki Ayşe S. gözaltına alınırken, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle de haklarında 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı.

Soruşturma sürüyor.

TARTIŞTIĞI ENİŞTESİNE 6 EL ATEŞ AÇTI
TARTIŞTIĞI ENİŞTESİNE 6 EL ATEŞ AÇTI
TARTIŞTIĞI ENİŞTESİNE 6 EL ATEŞ AÇTI
TARTIŞTIĞI ENİŞTESİNE 6 EL ATEŞ AÇTI
TARTIŞTIĞI ENİŞTESİNE 6 EL ATEŞ AÇTI
TARTIŞTIĞI ENİŞTESİNE 6 EL ATEŞ AÇTI
TARTIŞTIĞI ENİŞTESİNE 6 EL ATEŞ AÇTI
TARTIŞTIĞI ENİŞTESİNE 6 EL ATEŞ AÇTI
TARTIŞTIĞI ENİŞTESİNE 6 EL ATEŞ AÇTI
TARTIŞTIĞI ENİŞTESİNE 6 EL ATEŞ AÇTI
TARTIŞTIĞI ENİŞTESİNE 6 EL ATEŞ AÇTI

Hamidiye, Polis, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TARTIŞTIĞI ENİŞTESİNE 6 EL ATEŞ AÇTI - Son Dakika


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