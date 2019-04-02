Son Dakika Haberleri: Tartıştığı Eniştesini Pompalı Tüfekle Bacağından Vurdu

Tartıştığı Eniştesini Pompalı Tüfekle Bacağından Vurdu

32 dakika önce

BOLU'da, Kubilay Yalçın (25) tartıştığı teyzesinin eşi İsa Şeker'i (38) evinin önünde pompalı tüfekle bacağından vurdu.

Tartıştığı Eniştesini Pompalı Tüfekle Bacağından Vurdu, System.String[]
BOLU'da, Kubilay Yalçın (25) tartıştığı teyzesinin eşi İsa Şeker'i (38) evinin önünde pompalı tüfekle bacağından vurdu. 

Olay, saat 15.00 sıralarında Sağlık Mahallesi Gülnar Sokak'ta İsa Şeker'e ait evin önünde meydana geldi. İddiaya göre, bir inşaatta bekçilik yapan İsa Şeker, baldızının oğlu Kubilay Yalçın'la sabah saatlerinde ailevi meseleler nedeniyle tartıştı. Tartışmanın ardından Kubilay Yalçın kendi evine giderek ruhsatlı av tüfeğini alıp, evinin önüne geldiği İsa Şeker'i dışarıya çağırdı. Kubilay Yalçın, evden çıkan eniştesine pompalı tüfekle 3 el ateş açtı. Şeker'in sağ bacağından vuruldu. Kubilay Yalçın olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi. İsa Şeker, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. 

Olayın ardından kaçan Kubilay Yalçın, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

- Bolu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:54 Kaynak: DHA

Bolu, İsa Şeker, Mustafa Fehmi Kubilay, Güncel
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