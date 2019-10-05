Son Dakika Haberleri: Tartıştığı eniştesini pompalı tüfekle öldürdü
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Tartıştığı eniştesini pompalı tüfekle öldürdü

1 saat önce

Eskişehir'de bir kişi, tartıştığı eniştesini pompalı tüfekle öldürdü.

Eskişehir'de bir kişi, tartıştığı eniştesini pompalı tüfekle öldürdü.

Yunus Ö. (22) ile Eşref Santur (33) arasında Emek Mahallesi Mehmetçikler Sokak'taki bir evde tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Yunus Ö, ruhsatsız pompalı tüfekle eniştesi Santur'a ateş etti. Eşref Santur, olay yerinde hayatını kaybetti.

Katil zanlısı Yunus Ö. ise ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yunus Ö'nün ilk ifadesinde, eniştesi Santur'u, eşini taciz ettiği iddiasıyla öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Tartıştığı eniştesini pompalı tüfekle öldürdü

Emek Mahallesi, Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 07:12 Kaynak: AA
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