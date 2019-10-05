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Tartıştığı eniştesini pompalı tüfekle öldürdü

23 dakika önce

Tartıştığı eniştesini pompalı tüfekle öldürdü Eşini taciz ettiği gerekçesiyle eniştesini öldürdüESKİŞEHİR - Eskişehir'de 22 yaşındaki genç, tartıştığı eniştesini pompalı tüfekle ateş açarak öldürdü.

Tartıştığı eniştesini pompalı tüfekle öldürdü

Eşini taciz ettiği gerekçesiyle eniştesini öldürdü

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de 22 yaşındaki genç, tartıştığı eniştesini pompalı tüfekle ateş açarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Mehmetçikler Sokak üzerinde meydana geldi. Yunus Ö. ile eniştesi Eşref Santur arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Yunus Ö. Yanında bulunan pompalı tüfek ile eniştesine 5 el ateş ederek yaralayıp evden ayrıldı. Bu esnada kavga olayının yanı sıra sokakta tüfekle gezen birinin olduğunun bildirilmesi üzerine olay yerine Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipleri gören Yunus Ö., söz konusu tüfekle birlikte teslim oldu. Yunus Ö.'nün eniştesine 5 el ateş açtığını bildirmesi üzerine ikamete giren ekipler, Santur'un öldüğünü belirledi. Eşref Santur'un cesedi, otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.

Olayın zanlısı Yunus Ö., ilk ifadelerinde eniştesi Santur'u eşini taciz ettiği için öldürdüğünü bildirdi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Tartıştığı eniştesini pompalı tüfekle öldürdü

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 08:02 Kaynak: İHA
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