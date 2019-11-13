Son Dakika Haberleri: Tartıştığı eniştesini silahla yaraladı
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Tartıştığı eniştesini silahla yaraladı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, kayınbiraderi tarafından av tüfeğiyle ateş edilen enişte yaralandı.

Tartıştığı eniştesini silahla yaraladı, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, kayınbiraderi tarafından av tüfeğiyle ateş edilen enişte yaralandı.

İlçeye bağlı Şekeroba Mahallesi'ndeki bir inşaatta işçi olarak çalışan Mesut Ç. ile kayınbiraderi Yunus K. arasında telefon görüşmesi sırasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Yunus K. daha sonra inşaata giderek eniştesi Mesut Ç'ye av tüfeği ile ateş ederek kaçtı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Mesut Ç'nin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan Yunus K'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Kahramanmaraş, Türkoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 05:58 Kaynak: AA
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