Tartıştığı Eniştesini Tüfekle Bacağından Vurarak Yaraladı

Tartıştığı eniştesini tüfekle bacağından vurarak yaraladıBOLU - Bolu'da, tartıştığı eniştesinin evine giden Kubilay Yalçın (25), yanında getirdiği pompalı tüfekle İsa Şeker'i bacağından vurarak yaraladı.

Tartıştığı eniştesini tüfekle bacağından vurarak yaraladı



BOLU - Bolu'da, tartıştığı eniştesinin evine giden Kubilay Yalçın (25), yanında getirdiği pompalı tüfekle İsa Şeker'i bacağından vurarak yaraladı.

Olay, Sağlık Mahallesi Gülnar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde eşinin kardeşinin evine giden İsa Şeker (38), evde bulunan Kubilay Yalçın'la tartıştıktan sonra kendi evine geri döndü. Yaşanan tartışmada eniştesinin hakaretlerine sinirlenen Yalçın, evde bulunan pompalı tüfeği alarak Şeker'in evine gitti.

Sokak üzerinde gördüğü eniştesiyle tartışan Yalçın, yanında bulunan tüfekle Şeker'in bacaklarına ateş etti. İsa Şeker, sağ bacağına isabet eden kurşunla kanlar içerisinde yere yığıldı. Eniştesini vuran Yalçın ise, olay yerinden hızla kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Sağlık ekibi sevkedildi. Bacağından vurulan Şeker, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne götürüldü. Ameliyata alınan Şeker'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Eniştesini vuran Kubilay Yalçın ise, İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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