Tartıştığı erkek arkadaşı ormanda bırakınca kayboldu - Son Dakika

Tartıştığı erkek arkadaşı ormanda bırakınca kayboldu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde erkek arkadaşı ile gezmeye giden ve tartışma sonucu erkek arkadaşının ormanlık alanda bırakması sonucu kaybolan genç kızı UMKE ve AFAD ekipleri buldu.

Tartıştığı erkek arkadaşı ormanda bırakınca kayboldu, System.String[]

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde erkek arkadaşı ile gezmeye giden ve tartışma sonucu erkek arkadaşının ormanlık alanda bırakması sonucu kaybolan genç kızı UMKE ve AFAD ekipleri buldu.

Edinilen bilgiye göre olay Safranbolu ilçesine bağlı Yukarı Çiftlik köyü ile Beştepeler mevkii arasında meydana geldi. R.C isimli genç kız arkadaşı N.D ile ormanlık alanda gezintiye çıktı. Bir süre gezdikten sonra kız arkadaşı ile tartışan R.C., kız arkadaşının sakinleşmesi için yanından uzaklaştı. Bir süre geri geldiğinde ise kız arkadaşı N.D.'yi bulamayan R.C., etrafta arama yapmasına rağmen bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun süren aramalarının ardından genç kız ormanlık alanda bulunarak jandarma ekiplerine teslim edildi.

İki genç jandarma ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere karakola getirildi. - KARABÜK

Tartıştığı erkek arkadaşı ormanda bırakınca kayboldu
Tartıştığı erkek arkadaşı ormanda bırakınca kayboldu
Tartıştığı erkek arkadaşı ormanda bırakınca kayboldu

Safranbolu, Karabük, Erkek, Kız, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 19:18 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tartıştığı erkek arkadaşı ormanda bırakınca kayboldu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Kılıçdaroğlu, "CHP, HDP ile ittifak düşünüyor mu?" sorusuna yanıt verdi: İttifak arayışı diye bir şey yok Kayserispor, eski Beşiktaşlı Manuel Fernandes ile anlaştı Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz Koraltan'a sokak ortasında meydan dayağı 56 yaşındaki öğretmen, 16 yaşındaki erkek öğrencisi ile defalarca ilişkiye girdi Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah tehdit: Türkiye Azerbaycan'a destek veriyor, karşılık vereceğiz Böyle baba olmaz olsun! Sigorta parası almak için zihinsel engelli oğlunu denize atıp boğulmasını izledi FETÖ nedeniyle kayyum atanan Naksan grubu, borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı Marmara Gölü'nde çıkan ses ve gaz tedirginlik yarattı
Arda Turan, Glasgow Rangers maçının kadrosundan çıkarıldı Arda Turan, Glasgow Rangers maçının kadrosundan çıkarıldı         
00:01
Ermeni askerlerinin cephede Ermeni askerlerinin cephede "Bizi burada yalnız bıraktılar" diyerek ağladığı anlar kameraya yansıdı         
23:11
Canlı yayında gözyaşlarını tutamayan Azerbaycanlı spiker konuştu: 27 yılın hasretiydi Canlı yayında gözyaşlarını tutamayan Azerbaycanlı spiker konuştu: 27 yılın hasretiydi         
21:16
Glasgow Rangers-Galatasaray maçı şifresiz yayınlanacak Glasgow Rangers-Galatasaray maçı şifresiz yayınlanacak         
20:36
Gelecek Partisi'nin İzmir'deki 6 ilçe başkanı görevi bıraktı Gelecek Partisi'nin İzmir'deki 6 ilçe başkanı görevi bıraktı         
18:26
Erzurum'a altın rezervi müjdesi: Ekonomiye yıllık 400 milyon dolar kazandıracak Erzurum'a altın rezervi müjdesi: Ekonomiye yıllık 400 milyon dolar kazandıracak         
17:37
Koronavirüs sektörü vurunca Türkiye lüks gemi mezarlığına döndü Koronavirüs sektörü vurunca Türkiye lüks gemi mezarlığına döndü         
15:23
Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi         
14:48
İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz         
13:33
Deniz Çakır'dan Ece Üner'e sert tepki: Bu üslupla haber sunuyor, inanılır gibi değil Deniz Çakır'dan Ece Üner'e sert tepki: Bu üslupla haber sunuyor, inanılır gibi değil         
13:03
Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi         
12:13
Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi         
11:58
Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu         
11:17
Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum         
10:51
Mersin Tarsus'taki gizemli evin çevresinde oturanlar yardım istiyor Mersin Tarsus'taki gizemli evin çevresinde oturanlar yardım istiyor         
09:36
Yılda 9 kez üreyebilen İsrail sazanı nedeniyle balıkçılar kan ağlıyor Yılda 9 kez üreyebilen İsrail sazanı nedeniyle balıkçılar kan ağlıyor         
08:33
Tekirdağ'ın 600 gramlık, 'hırsız almaz' kavunları yoğun talep görüyor Tekirdağ'ın 600 gramlık, 'hırsız almaz' kavunları yoğun talep görüyor         
08:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2020 01:35:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tartıştığı erkek arkadaşı ormanda bırakınca kayboldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei