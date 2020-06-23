Tartıştığı eşi Çilem'i başından vurup, öldürdü
ORDU'nun Gölköy ilçesinde Arif K. (36), tartıştığı eşi Çilem K.'yi (32) tabancayla başından vurarak öldürdü.
ORDU'nun Gölköy ilçesinde Arif K. (36), tartıştığı eşi Çilem K.'yi (32) tabancayla başından vurarak öldürdü. Cinayet zanlısı, jandarma ekiplerine teslim oldu.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında, ilçeye bağlı Ahmetli Mahallesi'nde meydana geldi. Arif K. ile eşi Çilem K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Arif K., tabancayla eşi Çilem K.'ye 3 el ateş etti. Çilem K., başına isabet eden mermiler nedeniyle kanlar içinde kalırken, silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çilem K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. 4 çocuk annesi Çilem K.'nın cenazesi savcılık incelemesinin ardından Gölköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaydan sonra teslim olan Arif K. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 11:57 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Tartıştığı eşi Çilem'i başından vurup, öldürdü - Son Dakika
Son Dakika 10:48 Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı 14:34 Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu 11:55 Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok 16:06 10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi 15:05 Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı 08:41 Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi 09:51 Sevgilisinden ayrıldıktan sonra tatile çıkan Burcu Esmersoy, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor 07:43 Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var 21:14 Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu 19:30 Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi 19:58 Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı 07:55 Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti 00:15 Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Babalar Günü paylaşımı