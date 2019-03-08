Tartıştığı Eşi Tarafından Bıçaklanan Kadın Ağır Yaralandı
19 dakika önce
Samsun'un İlkadım ilçesinde tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı.
Samsun
'un İlkadım
ilçesinde tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı.
İddiaya göre, Yaşardoğu Mahallesi'nde eve alkollü gelen Metin Ç, (42) çocuklarına şiddet uyguladığı gerekçesiyle eşi Necla Ç. (43) ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Metin Ç, eşini 3 yerinden bıçaklayıp evden kaçtı.
Ağır yaralanan kadın 112 Acil Servis
ekiplerince kaldırıldığı hastanedeki ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu
ekiplerince Kışla Mahallesi'nde yakalanan şüpheli emniyete götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:55 Kaynak: AA
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